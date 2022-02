Mon étoile, Juuse Saros

Le week-end des étoiles n’est pas le plus grand moment de la saison, mais chaque année, on voit quelque chose d’exceptionnel qui retient notre attention, et cette fois, mon coup de cœur fut le gardien de but des Predators de Nashville, Juuse Saros.

On nous casse les oreilles depuis des années en disant que les gardiens de but sont trop grands, trop gros, trop bien équipés, mais ce Saros m’impressionne. Officiellement, il fait 5 pi 11 po, mais en réalité, c’est à peine s’il dépasse les 5 pi 9 po, tout un contraste avec son ancien partenaire à Nashville, Pekka Rinne, un géant de 6 pi 5 po.

On a pu voir en fin de semaine à quel point Saros est bon et je pense que certaines équipes devraient en prendre note. Il y a des recruteurs qui ne veulent rien savoir des gardiens de but en bas de 6 pi 4 po, mais c’est une erreur. Il faut savoir bien évaluer le talent d’un gardien et ce ne sont pas tous les recruteurs qui en sont capables, loin de là.

Je crois qu’un gars comme Saros est peut-être en train de changer les choses à ce chapitre. Il ouvre des portes pour des gardiens comme le Montréalais Devon Levi, un choix de 7e ronde des Panthers de la Floride qui connaît une saison du tonnerre à l’université Northeastern (fiche de 16-7-1/0,948/1,55).

À 6 pi et 185 livres, ça fait drôle de dire qu’il est un gardien à petit gabarit, mais c’est ainsi que les recruteurs pensent.

Un des meilleurs dans la LNH

La taille de Saros laissait croire qu’il serait, au mieux, un gardien auxiliaire dans la LNH, mais il est non seulement devenu un gardien numéro un, il est devenu un des meilleurs gardiens de la LNH. Il est même dans la course pour les trophées Vézina et Hart.

De plus, Saros est le gardien le plus utilisé dans la LNH et il se dirige vers une saison de 65 matchs ou plus.

Qui a dit que les petits gardiens ne pouvaient pas jouer souvent ? Ça démontre qu’écarter systématiquement un gardien de but de son organisation uniquement en raison de sa taille est stupide.

La première fois que j’ai vu Saros, il m’avait vraiment impressionné. C’était lors de la finale de la coupe Stanley 2017 et il venait tout juste d’avoir 22 ans.

Je l’avais vu à la fin d’un entraînement dans cet exercice où les joueurs sont placés en demi-lune et s’échappent un à un vers le gardien.

Non seulement il a arrêté chaque échappée, mais il était en parfait contrôle, et malgré sa petite taille, il n’était jamais débordé.

Je le regardais en compagnie de Patrick Lalime. Tous les deux, on travaillait pour TVA Sports et on pensait la même chose. On se disait que Saros avait quelque chose de spécial. Ce fut un sapré bon coup des Predators de Nashville qui l’avaient repêché en 4e ronde en 2013.

En selle pour longtemps

Saros n’a que 26 ans et il risque de tenir le fort pendant quelques années encore à Nashville avant que leur bel espoir, Yaroslav Askarov, ne soit prêt à prendre la relève. On l’a vu un peu aux derniers championnats du monde junior qui ont pris fin abruptement à cause de la COVID-19.

Askarov avait déçu, mais il a du potentiel. Encore là, les Predators ne se sont pas fiés au physique puisqu’Askarov n’est pas un format géant à 6 pi 2 po.

Parlant de taille et d’espace, le plastron d’Andrei Vasilevskiy le fait paraître tellement gros. Ça aide à absorber les rondelles dirigées au corps et ça fait aussi moins mal, mais je ne sais pas comment il arrive à voir une rondelle à ses genoux ou à ses pieds. Ça me fait penser à Trevor Kidd dans mon temps.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Viva Las Vegas !

Je pense que la LNH aurait intérêt à présenter le match des étoiles à Las Vegas tous les ans, un peu comme le Pro Bowl à Hawaii. Ça serait une belle tradition à développer et on sait qu’il n’y a pas meilleur endroit pour en faire un spectacle. Les vétérans seraient plus intéressés à y participer et je crois qu’à la longue, on verrait de plus en plus de choses originales. Le concours de tirs à côté des fontaines du Bellagio, ça donnait tout un coup d’œil. Bravo à Manon Rhéaume et Wyatt Russell ! Ce n’est pas évident de ressortir ses jambières du placard.

Développer l’aspect spectacle

À part les épreuves du tir le plus puissant et du patineur le plus rapide, le concours d’habileté est devenu plus un spectacle qu’autre chose, or, aussi bien exploiter cet aspect. On va tous se souvenir de l’incroyable feinte de Trevor Zegras et ça donne le goût de suivre les Ducks d’Anaheim, ce qui n’est pas toujours évident. Quant aux matchs à 3 contre 3, c’est bien, mais il faudrait trouver une formule plus intéressante.

Visibilité pour Suzuki

Ça faisait changement de voir Nick Suzuki au match des étoiles plutôt que Carey Price ou Shea Weber. Ça lance un message à savoir qu’il sera le visage du Canadien pendant de nombreuses années. Il sera probablement le prochain capitaine et il me fait penser à Saku Koivu d’une certaine façon. Koivu est devenu capitaine un peu jeune et avant d’exercer le plein leadership d’un vétéran bien établi. J’envisage le même scénario pour Suzuki.

Le bâton brûlant

J’ai adoré l’imitation d’Alexander Ovechkin par Kirill Kaprizov, surtout la partie du bâton brûlant. Ce geste-là était mon idée en 2009. La veille du match, au restaurant avec Ovi, Mike Green et Nicklas Bakstrom, on cherchait une façon de célébrer son 50e but et j’avais suggéré que tous les joueurs se réunissent autour du bâton d’Ovi comme autour d’un feu. Malheureusement, le plan de match n’a pas été respecté et Ovi fut laissé seul. Il avait plus l’air d’un joueur de piano.