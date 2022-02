Montréal: une campagne record pour Centraide

Au terme de sa campagne annuelle dans le Grand Montréal, Centraide a amassé une somme record de plus de 60 millions $, a rapporté l’organisme mardi.

Ainsi, c’est une somme d’environ 62 millions $ en dons qui servira à soutenir des personnes dans le besoin des régions de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud.

«Les résultats exceptionnels de la campagne de cette année démontrent la générosité de la collectivité et l’importance qu’elle accorde à Centraide pour maintenir notre filet de sécurité sociale», ont déclaré les coprésidents de la campagne 2021, Maria Della Posta et Darryl White.

Alors que les demandes d’aide ont augmenté en raison de la pandémie, ce sont près de 100 000 donateurs qui ont fait preuve de générosité et de solidarité envers les personnes en situation précaire.

«Le résultat de notre campagne témoigne de la sensibilité de nos donateurs à un moment crucial pour les organismes communautaires. Il a été démontré que les personnes en situation de pauvreté et exclues sont les plus fortement touchées par la pandémie ; ainsi la demande de services a également atteint de nouveaux sommets cette année», a expliqué le président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, Claude Pinard.