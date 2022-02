Performance historique du Canada en biathlon

Scott Gow a réussi la meilleure performance de l’histoire du Canada au 20 km individuel de biathlon en signant la cinquième place, mardi à Zhangjiakou, dans le cadre des Jeux olympiques de Pékin.

Gow s’est particulièrement distingué au tir. Il a en effet retranché à l’avance du meneur lors des première, troisième et quatrième séances. Il a finalement conclu l’épreuve en 49 min 53 s, à 2:12,8 du champion français Quentin Fillon Maillet.

Son frère Christian Gow (52:21,09) a pris le 24e rang, tandis que le Québécois Jules Burnotte (53:32,3) a terminé 36e, non loin derrière Adam Runnalls (53:24,7), 33e.

Browne éliminée

La Québécoise Cendrine Browne a été incapable de se faufiler dans le top 30 des qualifications du sprint libre de ski de fond, de sorte qu’elle ne pourra poursuivre sa route dans cette épreuve.

Elle a eu besoin de 3 min 24,85 s pour parcourir la distance, soit seulement 72 centièmes de seconde de plus que l’Italienne Caterina Ganz, 30e et dernière qualifiée.

Laura Leclair, de Chelsea, a quant à elle arrêté le chronomètre à 3:35,31, une performance bonne pour le 58e échelon.

Dahria Beatty (3:23,54), 28e, a été l’unique représentante de l’unifolié à accéder aux quarts de finale. Elle a toutefois vu son parcours prendre fin en terminant cinquième de sa vague.

L’autre Canadienne en lice, soit Olivia Bouffard-Nesbitt, est 40e au classement de ces qualifications en vertu d’un temps de 3:25,92.

Chez les hommes, les Québécois Olivier Léveillé (3:02,26) et Antoine Cyr (3:02,59) ont subi le même sort que Browne, aux 54e et 56e rangs. Graham Ritchie (2:55,04) a de son côté dû se contenter de la 34e position.

Antoine Gélinas-Beaulieu 23e au 1500 m

À ses tout premiers Jeux olympiques, le Québécois Antoine Gélinas-Beaulieu a terminé en 23e place de l’épreuve de 1500 m de patinage de vitesse longue piste des Jeux olympiques de Pékin, mardi.

Le représentant de la Belle Province a eu besoin de 1 min 48 s pour effectuer les quatre boucles de l’anneau de vitesse. Il a vu son compatriote Connor Howe (1:44,86), 21 ans, s’immiscer parmi les plus rapides de la compétition en prenant la cinquième place.

Le Canadien Tyson Langelaar (1:47,81) prenait également part à cette épreuve et il l’a conclue au 22e échelon. Le Néerlandais Kjeld Nuis a triomphé en établissant au passage un nouveau record olympique en 1:43,21. Son compatriote Thomas Krol (1:43,55) a été décoré d’argent, tandis que le Sud-Coréen Kim Min-seok (1:44,24) est monté sur la troisième marche du podium.

Gélinas-Beaulieu doit encore prendre part à trois épreuves: le 500 m samedi, le 100 m le 18 février, et le départ group le 19 février. C’est à cette dernière compétition que le représentant de l’unifolié estime avoir les meilleures chances de grimper sur le podium.

Mercredi, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann seront en action à l’occasion du 5000 m chez les femmes.

Surf des neiges : Megan Farrell éliminée en huitièmes de finale

La planchiste canadienne Megan Farrell a été éliminée lors des huitièmes de finale de l’épreuve du slalom géant en surf des neiges, dans la nuit de lundi à mardi aux Jeux olympiques de Pékin.

La représentante de l’unifolié a ainsi terminé sa course avec un retard de 0,5 seconde sur l’Autrichienne Daniela Ulbing, qui a conclu la descente en 42,96 secondes.

Dès le départ, Farrell a été largué par sa rivale et elle n’a jamais été en mesure de rattraper le temps perdu.

Farrell avait été la seule membre de la feuille d’érable qui avait obtenu son laisser-passez pour les huitièmes de finale, en phase qualificative.

Elle avait conclu ses deux descentes qualificatives en 1 min 28,37 s, ce qui lui avait valu le 10e rang. Elle avait ainsi terminé à 4,74 secondes de la plus rapide, la Tchèque Ester Ledecka.

Les autres Canadiennes en lice pour cette épreuve, soit Kaylie Buck et Jennifer Hawkrigg n’ont pas été en mesure de se qualifier. La première a pris le 21e rang des qualifications, alors que seules les 16 premières passaient au tour suivant, tandis que la seconde a chuté et n’a pas été en mesure de conclure sa course.

Du côté des hommes, aucun des trois Québécois en lice n’a pu se qualifier au tour suivant. Jules Lefebvre (20e), Arnaud Gaudet (26e) et Sébastien Beaulieu (27e) ont tous échoué durant la phase qualificative.

Keegan Messing 9e après le programme court

Le Canadien Keegan Messing s’est installé au neuvième échelon de la compétition masculine de patinage artistique, au terme du programme court, tard dimanche soir aux Jeux olympiques de Pékin.

Il s’agit tout de même d’un tour de force pour le champion national, qui est arrivé en Chine la veille. Puisqu’il avait contracté la COVID-19, il a été coincé en sol canadien de nombreux jours, avant de remettre quatre tests négatifs au virus, ce qui lui a permis de prendre l’avion pour traverser l’océan Pacifique.

Messing a finalement amassé 49,30 points au niveau de son pointage technique et 43,94 pour les composantes, pour un total de 93,24 points. Il s’est ainsi qualifié pour la deuxième partie de cette compétition, soit le programme libre, qui sera présenté mercredi soir.

L’Américain Nathan Chen s’est emparé de la première position au terme du programme court, avec un impressionnant total de 113,97 points.

L’autre représentant de l’unifolié en lice, Roman Sadovsky, n’a pas été en mesure de se qualifier pour le programme libre, lui qui a terminé au 29e rang du programme court, avec 62,77 points.

