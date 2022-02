«Star Académie»: la chanson-thème dispo sur toutes les plateformes numériques

La nouvelle chanson-thème de Star Académie est maintenant disponible sur toutes les plateformes numériques.

Création de Laurence Nerbonne et de Marie-Élaine Thibault, la pièce Changer le monde appelle à la solidarité et suscite de l’espoir, en ces temps où l’on en a tous besoin, en plus d'inviter les gens à ne jamais cesser de rêver.

«La pièce Changer le monde, je l’ai imaginée avec plusieurs personnes qui la chantent pour que chacun ait sa propre personnalité, sa propre histoire et qu’au final, toutes ces histoires se rassemblent. C’est l“fun” de voir des jeunes qui, malgré leurs différences, se retrouvent dans une sorte de communauté en la chantant. Être la première femme à écrire le générique d’une émission épique, grandiose et rassembleuse comme Star Académie, c’est vraiment une grande fierté pour moi», a indiqué Laurence Nerbonne, mardi, dans un communiqué.

On peut bien sûr entendre la chanson-thème en ouverture du Variété du dimanche à TVA.

L'enregistrement de Changer le monde réunit les voix des 15 Académiciens, soit Audrey-Louise Beauséjour, Olivier Bergeron, Yannick Bissonnette Powell, Julien Charbonneau, Éloi Cummings, Laurie Déchène, Sarah-Maude Desgagné, Marily Dorion, Sandrine Hébert, Gaelle Khoueiry-Jaber, Édouard Lagacé, Krystel Mongeau, Jérémy Plante, Mathieu Rheault et Camélia Zaki.

Le troisième Variété de Star Académie sera présenté à compter de 19 h, dimanche prochain, à TVA. La quotidienne est pour sa part diffusée du lundi au jeudi, à 19 h 30. Toute l’aventure peut aussi être suivie sur TVA+.

