Suspect dans le vol chez Desjardins: l’avocat d’un courtier mise sur un flou dans les dates

L’avocat d’un courtier suspecté d’avoir acheté des renseignements provenant du vol chez Desjardins veut faire tomber des accusations, car il affirme que son client a acheté sa liste de noms avant le fameux vol.

«On se rend compte, aujourd’hui, que le vol de données chez Desjardins Est postérieur à l’achat de la liste», a fait valoir, mardi, devant le Comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) l’avocat de Mathieu Joncas, Me Olivier Desjardins.

Ce dernier a demandé à la cour une rétractation de la décision rendue, la réouverture de l’enquête et de pouvoir produire une nouvelle preuve à partir des documents impliquant l’ex-employé, Sébastien Boulanger-Dorval.

Il s’agit du principal suspect dans le vol de renseignements qui a touché 9,7 millions de membres. Dans des documents qui étaient jusqu’à récemment caviardés, on peut lire que M. Boulanger-Dorval aurait confirmé avoir vendu des données pendant 15 mois avant d’être démasqué au printemps 2019.

Me Desjardins a réitéré que M. Joncas avait acheté une liste auprès de Jean-Loup Leullier-Masse, un autre suspect dans ce dossier, «en décembre 2016 ou en janvier 2017». L’avocat a avancé que les dates ne concordent pas avec les listes de clients de chez Desjardins vendues par M. Boulanger-Dorval.

Me Desjardins a aussi laissé entendre, à partir d’un article de presse, que l’enquête des commissaires à la protection de la vie privée du Québec et du Canada indiquait que l’ex-employé malveillant avait pu profiter de lacune durant 26 mois. M. Joncas aurait donc acheté sa liste avant cette période.

«Le vol n’a pas pu physiquement commencer avant mars 2017, puisque le voleur n’avait pas accès aux données», a affirmé l’avocat.

Or, lorsqu’on regarde le communiqué des commissaires publié en décembre 2020, on peut lire que Desjardins a plutôt conclu que son ex-employé a exfiltré des données pendant «au moins 26 mois».

«150 000 à 200 000» personnes

Mardi, M. Joncas était de retour devant la cour pour connaître ses sanctions disciplinaires. Il a été déclaré coupable d’avoir acheté des données sur «150 000 à 200 000» personnes sans s’être assuré d’avoir leur consentement.

Parmi ces informations, on retrouvait le solde hypothécaire, le taux d’intérêt, le crédit rotatif et les primes d’assurance vie. On reproche aussi à M. Joncas d’avoir omis de dévoiler certains faits lors de son interrogatoire.

Le suspect aurait déboursé «1 $» pour acheter les 50 000 premiers noms et payé «40 cents» pour chaque autre nom. Il s’expose à des amendes variant de 2000 $ à 50 000 $ pour chaque chef d’accusation.

Lors de son témoignage, mardi, M. Joncas a réitéré avoir acheté des listes de l’entreprise de M. Leullier-Masse. Il a aussi reconfirmé qu’il voulait des données de clients de Desjardins. Il a aussi assuré ne jamais avoir eu de contact avec M. Boulanger-Dorval.

L’avocate du syndic de l’OACIQ, Me Isabelle Martel, a contesté la requête en rétractation de la décision rendue. Le juge Daniel Fabien a pris l’affaire en délibéré. M. Joncas devrait revenir devant la cour au mois de mars.

Aucune accusation criminelle n’a encore été déposée dans le dossier du vol de données chez Desjardins.

– Avec la collaboration de Jean-Louis Fortin

