Thermostats visés par un rappel: une septilienne mets en garde ses voisins

Une résidente de Sept-Îles a eu une mauvaise surprise dans la nuit de samedi à dimanche quand une forte odeur de fumée a envahi sa maison. Son thermostat, qui faisait l’objet d’un rappel, avait fondu.

«J’ai vu qu’il y avait de la boucane un peu partout. J’ai fait le tour et constaté qu’un de mes thermostats avait fondu et il y avait de la boucane jusqu’au plafond. J’ai touché le mur, c’était très chaud», a raconté Stéphanie Caouette, en entrevue à TVA Nouvelles mardi.

Elle a mis sa fille en sécurité, fermer l’alimentation électrique de la maison et appelé les pompiers.

Une fois le danger écarté, le service de sécurité incendie de Sept-Îles a constaté que le thermostat défectueux de marque Honeywell a fait l’objet d’un rappel devant un risque d’incendie. Stéphanie Caouette n’était pas au courant et ne croyait pas nécessaire procéder à cette vérification lors de l’achat de sa maison

«On assume que si les inspecteurs sont passés, c’est que tout est conforme et correct. Mais on ne le sait jamais.»

Honeywell a procédé à un rappel de 77 000 thermostats vendus au Canada et aux États-Unis entre 2000 to 2007 sous marque les marques Honeywell et Cadet (modèle T4700, CT1950 et CT1957).

Ce rappel a été fait à la fin des année 90 mais des milliers de résidences sont toujours équipées de ses appareils qui présentent un risque.

Un événement semblable sur un thermostat Honeywell est survenu il y a 10 ans à Rouyn-Noranda. Par précaution, une vérification du modèle de thermostat est de mise d’autant plus que ce genre d’événement survient plus souvent qu’on le pense, même lorsque les thermostats ne font pas l’objet de rappel.

«Souvent, c’est limité à l’intérieur de la boîte métallique en arrière de l’équipement mais des fois, ça peut se propager aussi à l’ensemble du mur, on l’a déjà vu. À peu près à tous les 2 ou 3 ans on a des situations similaires qui se produisent», a indiqué Michel Cousineau du service de sécurité incendie de Sept-Îles.

Stéphanie Caouette a de nouveaux thermostats et de nouvelles plinthes électriques et heureusement, les dommages à sa résidence ont été très limités.

«Je me considère très chanceuse, malgré le fait que j’ai dû appeler le 911. Mais j’ai encore une maison, je suis bien contente» a-t-elle partagé.