Tuer le virus à coups de klaxon

C’est fou comme on en apprend, des choses, durant cette pandémie, non ?

Tenez, cette semaine, on a appris qu’il suffisait de klaxonner pour se débarrasser d’un virus qui paralyse la planète depuis deux ans !

Avoir su, on aurait fait ça bien avant !

Pourquoi on n’y a pas pensé plus tôt ?

Tu sautes dans ton gros truck pis tu klaxonnes !

Pas mal moins intrusif que de se faire vacciner !

ON NOUS CACHE DES CHOSES !

Selon moi, les gouvernements savaient depuis longtemps que le virus était allergique au son strident du klaxon, mais ils nous l’ont caché, car ça aurait empêché les grosses compagnies pharmaceutiques d’empocher des milliards de dollars...

Heureusement, grâce à l’incessant travail de recherche qu’effectuent jour et nuit les combattants de la libarté, le chat est sorti du sac !

Bravo, les amis !

Peuple 1, gouvernement 0 !

Qui sait quels autres faits importants l’establishment nous cache pour mieux nous contrôler ?

Prenez le film Mars Attacks ! de Tim Burton. De méchants extraterrestres envahissent la Terre, et pendant des mois, ils mettent la planète à feu et à sang !

Comment les bons Américains finissent par avoir leur peau ? Une vieille mémé découvre par hasard que les Martiens ne supportent pas le yoodle !

Chaque fois qu’ils entendent du yoodle, leur tête explose !

Qu’est-ce qu’on attend pour effectuer des tests similaires en laboratoire ? On ne sait jamais, le virus est peut-être vulnérable aux cassettes 8-pistes que Rambo Gauthier écoute dans son camion !

JUSTIN EST UN GÉNIE

Autre chose intéressante que nous avons apprise au cours des derniers jours : quand tu es premier ministre, la meilleure façon de combattre une bande de crinqués qui assiègent la capitale nationale de ton pays est de te cacher et de ne rien dire !

Hou que ça fait peur aux manifestants, ça !

Hou que ça les inquiète !

Pendant des jours, ils se demandent : « Mais qu’est-ce que le PM prépare ? Qu’est-ce qu’il mijote ? »

Or, le PM ne prépare strictement rien !

Mais ils ne le savent pas, eux ! Ils s’imaginent les pires scénarios, ils angoissent, s’affolent, ne dorment plus !

C’est ça qui est génial avec la stratégie hyper passive de Justin Trudeau !

Dans six ou sept mois, les adeptes de Trump qui assiègent le centre-ville d’Ottawa n’en pourront plus !

Ils seront morts de trouille, et tannés de klaxonner !

Avec un peu de chance, ils partiront !

UNE MINORITÉ MAJORITAIRE

Troisième leçon de la semaine : contrairement à ce que les laquais du pouvoir nous répètent depuis notre tendre enfance, un groupe n’a pas besoin d’être majoritaire pour constituer une majorité.

Il doit juste faire du bruit ! Beaucoup de bruit !

« On va revenir dans deux semaines et cette fois-là, on va rester pour un hostie de boutte car nous représentons la majorité », a menacé Kevin, l’un des organisateurs de la manif de Québec.

Je sais ce que vous vous demandez : comment peut-on alléguer représenter la majorité quand 85,7 % des Québécois sont vaccinés ?

Mais... en faisant du bruit, voyons !

Après tout, nous sommes en 2022 !

Ne savez-vous pas qu’en 2022, ce n’est pas le chien qui agite la queue, mais la queue qui agite le chien ?