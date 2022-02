Un redoux accompagné d’un peu de neige par endroits

Le redoux en vigueur dans le sud du Québec sera accompagné par une faible de neige dans certains secteurs, alors qu’une tempête hivernale s’amène sur la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine.

Environnement Canada prévoit de la neige intermittente avec des accumulations de 2 à 4 centimètres pour l’Estrie, la Beauce, la Mauricie, Québec, ainsi ‘une partie du Bas-Saint-Laurent, dès mardi matin.

Dans les secteurs plus au nord, comme Saguenay et la Côte-Nord, les mêmes conditions météorologiques prévaudront avec toutefois des températures plus froides, puisque le mercure avoisinera -10 degrés.

À Montréal, dans les Laurentides, en Abitibi et en Montérégie, il y a risque de bruine verglaçante dans la matinée de mardi, alors que les températures se rapprocheront du point de congélation, selon les prévisions de l’agence fédérale.

Pour les secteurs plus à l’est, un avertissement de tempête hivernale est en vigueur, avec de 20 à 30 centimètres de neige prévus durant la journée de mardi en Gaspésie et sur les Îles-de-la-Madeleine.

«La visibilité sera mauvaise sous la neige et dans la poudrerie mardi soir et dans la nuit de mardi à mercredi», avec des rafales de 90 km/h, a précisé l’agence fédérale.