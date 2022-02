Une grande lassitude dans les bars

Pendant la pandémie, des bars se sont adaptés en offrant une formule resto, ce qui leur permet d’être ouverts.

• À lire aussi: Le «bon moment» pour rouvrir

• À lire aussi: Déconfinement du Québec: à vos agendas pour le retour graduel de la liberté

• À lire aussi: Déconfinement du Québec: vers un retour à une vie (presque) normale le 14 mars

« La nourriture, c’est un accompagnement qui est devenu une nécessité. On n’avait pas le choix. C’est le Jour de la marmotte. Après deux ans, je ne sais plus quoi dire », avoue Mathieu Castilloux, du Jos Dion, à Québec.

« Pour la plupart des établissements, la vente d’alcool aurait vraiment changé la donne », ajoute Éric Lefrançois, du Bar social de Verdun et v.-p. de la Nouvelle association des bars du Québec (NABQ).

« On avait proposé le 10 février et on savait finalement que ça ne serait pas pour le Superbowl. On est encore en train de se débattre même si on veut être positif », dit Pierre Thibault, président NABQ et propriétaire de la Taverne Saint-Sacrement.