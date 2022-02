DUQUETTE, Éléodor "Tibi"



Domicilié à Ormstown, le 1er février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Éléodor Duquette, époux de madame Bibiane Roy.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cinq enfants : Carole, Louise (Chantal), Pierre, Lyne (Larry) et Josée, ses quatorze petits-enfants, Roxanne, William, Françis, Alexandre, Gabriel, Marc-Olivier, Athaliah, Josiah, Jesse, Immanuel, Micael, Makayla, Zachary et Émilie, ses trois arrière-petits-enfants, ses soeurs et frères, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 février 2022, dès 12h30 (midi trente), à l'église Saint-Malachie, rue Roy à Ormstown. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h.Prendre note que le passeport vaccinal sera exigé à l'entrée de l'église et que les normes de la santé publique devront être respectées.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE McGERRIGLE INC.ORMSTOWN, QCwww.mcgerrigle.com