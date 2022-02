MARSAN, Jacques



À Laval, le 3 février 2022, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jacques Marsan, époux de Mme Ginette Bernard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Jean-François, sa petite-fille Kamylle, son frère André (Manon Soucy), sa soeur Danielle (Jacques Malette), ses belles-soeurs Johanne Bernard (Jean-Pierre Gervais) et Marie-Andrée Bernard Locas (Yoland Locas), son beau-frère Jean-Maurice Bernard (Brigitte Bélanger), ses neveux et nièces, autres parents et amis.En raison des circonstances, le tout se déroulera dans l'intimité de la famille.La mise en terre de l'urne, se fera à une date ultérieure, ce printemps, au cimetière de Saint-Esprit.Monsieur Marsan fut confié au: