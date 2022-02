GRÉGOIRE, Ronald



À Kirkland, le 18 décembre 2021, est décédé Ronald Grégoire, à l'âge de 69 ans.Il était le fils de feu Georges Grégoire) et d'Alice Germain (Jean-Paul Petit). Il laisse également dans le deuil ses frères et soeurs, Christyanne, Christian (Lucie Soucy), ses neveux et nièces Sylvie Grégoire-T. (Alex Nadeau, Lou et Romy); Guillaume G.Laflamme; Mathieu D.Grégoire; Shaun-Daniel Gagnon, Will Jacob Rattigan, Janick Pichette (Abby et Aeden) et Danick Grégoire; ainsi que plusieurs parents et amis.Nos remerciements au Service d'inhalothérapie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont; au personnel des soins intensifs et palliatifs de l'hôpital Lakeshore, pour votre écoute et votre humanisme.Une cérémonie privée a eu lieu avec la famille immédiate.En sa mémoire, un don à la Fondation de la Résidence de soins palliatifs Teresa Dellar au 265, rue André Brunet à Kirkland, H9H 3R4 serait apprécié.