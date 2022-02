GIROUARD, Hélène

(née Gilbert)



À Montréal, le samedi 22 janvier 2022 est décédée, à l'âge de 87 ans, Madame Hélène Girouard, fille de feu Louis-Joseph Gilbert et de feu Marie-Louise Bouchard.Elle laisse dans le deuil ses filles Carole (feu Bruno Chevalier) et Diane, ses petits-enfants feu Julie, Hugo (Valérie Croteau), Mathieu (Maude Gauthier), Yan et Maxime (Julie Tessier), ses arrière-petits-enfants Gabriel, Alexandre, Lily Rose, Raphael et Théodore.Les funérailles seront célébrées le vendredi 11 février 2022 à 11h, en l'église Jean XXIII au 7101, av. de l'Alsace, Anjou, QC, H1J 2K5, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.Au lieu de fleurs, des dons à la SPCA ou à la Fondation du Dr Julien seraient appréciés.