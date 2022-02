GIBSON, Soeur Bernice



19 - 2022Sr Bernice Gibson (Sr Cécile de la Purification) de la Congrégation des Filles de la Sagesse est décédée à Ottawa le jeudi 3 février à 93 ans, dont 76 ans de vie consacrée au Christ-Sagesse. Née à Connors,N.B., elle était la fille de feu Frank Gibson et de feu Émélina Saucier.Outre ses consoeurs Filles de la Sagesse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Isabel et Béatrice (feu Gérard Milliard), ses frères Allen (Réjeanne Pelletier), Roland (feu Marie-Paule Duclos), Robert (Cécile Plourde), sa belle-soeur Sandra Stéfachuck (feu Arthur) ainsi qu'une centaine de neveux et nièces.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les oeuvres des FDLS à l'adresse suivante: Fonds Missi-Sagesse - Fondation Internationale Roncalli, 9001, boulevard de l'Acadie, bureau 700, Montréal (QC) H4N 3H5.www.heritage.ca