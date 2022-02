RENAUD, Germain



À Sainte-Thérèse, le 4 février 2022, à l'âge de 91 ans est décédé M. Germain Renaud, conjoint de feu Juliette Cormier et époux de feu Gilberte Desjardins. Il était retraité du Service de Police de la Ville de Montréal.Il laisse dans le deuil ses enfants, Mario (Andrée), Richard, Normand (Christiane), Alain (Vivianne), Daniel (Denise), Line (Yvon), Guy (Johanne), ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, les familles Arsenault et Cormier et autres parents et amis.En raison des circonstances actuelles, le tout se déroulera à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.Il fut confié au:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934