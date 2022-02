RICHARD, Pierre



À Montréal, le samedi 5 février 2022 est décédé, à l'âge de 72 ans, Pierre Richard, conjoint de Lina Belval.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères Jean-Claude, Daniel et feu Jocelyn; sa filleule Sabrina Richard; ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles.