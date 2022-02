BERGERON, Raymond



À Saint-Eustache, le 3 février 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Bergeron, époux de Mme Lorraine Rivest.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses frères: Normand Bergeron et Gilles Brassard, ses soeurs: Annette Leblanc (Robert Regnaud), Claire Brassard (Rémi Brisson) et Marthe Brassard ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le lundi 14 février 2022 de 13h à 15h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Un dernier hommage lui sera rendu en la chapelle, à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association pulmonaire du Québec.