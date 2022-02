FAILLE, Jean



Le 30 janvier 2022 est décédé Jean Faille, à l'âge de 85 ans, époux de Claudine Libert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Karoline (Sam) et Carl (Line), sa belle-fille Isabelle, ses petits-enfants Kim, Anik, Yan, Peter et Denis, sa belle-soeur Maria (Jacques), son très grand ami Denis Simoneau ainsi que parents et autres amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février de 13h à 15h, suivi d'une cérémonie à 15h, en7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, J4Y 1A2