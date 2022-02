BEAUCHEMIN, Roland



De Varennes, le 28 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roland Beauchemin, époux de feu madame Yolande Brodeur.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Luc (Suzanne Essiambre), Chantale (Pierre Drouin), Daniel, ses petits-enfants Nadia (Sébastien), Geneviève (Yannick), Eric (Alison), Mathieu (Marie), Rémi (Dominique), Audrey, ses arrière-petits-enfants Nicolas, Benoit, William, Charlie, Théo, ses frères et soeur Claude (Pauline Pelletier), Gilbert (Michelle Trudeau), Lise (Jean-Denis Roy), ses beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 4 juin de 10h à 12h. Une liturgie de la Parole, en présence des cendres, aura lieu le même jour à 12h en la chapelle. La famille remercie le Dr Julie Boucher pour son approche humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Pierre-Boucher.