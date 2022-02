GÉLINEAU, Jacques



À Montréal, le 3 février 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé Monsieur Jacques Gélineau, époux de feu Thérèse Millaire.Il laisse dans le deuil ses enfants, Louis (Danielle), Claude (Lucie) et Gilles (Lucie), Gisèle Perreault, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs parents et amis.Dû aux restrictions de la covid-19, la famille se réunira en toute intimité et sur invitation seulement.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Champlain-de-Gouin pour leur soutien et les bons soins prodigués.