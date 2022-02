Aperçu des Samsung Galaxy S22 : une grosse année

Après une année en demi-teinte avec ses Galaxy S21 (qui n’étaient pas mauvais, mais qui ne se démarquaient pas non plus du lot), Samsung revient en force avec ses téléphones phares Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra, qui offrent plusieurs fonctionnalités exclusives, et qui améliorent certaines caractéristiques importantes de leurs prédécesseurs.

Voici dix nouveautés à surveiller, en attendant leur lancement à la fin du mois.

Le Samsung Galaxy S22 Ultra prend le flambeau du Galaxy Note

Photo : Samsung.

C’était un secret de polichinelle, mais le grand Samsung Galaxy S22 Ultra intègrera désormais un stylet S-Pen, à la manière du défunt Galaxy Note avant lui. C’est une évolution toute naturelle pour cet appareil format géant (son écran mesure 6,8 pouces de diagonale), qui risque de plaire aux amateurs de longue date du stylet, qui pourront ainsi dessiner ou prendre des notes. L’outil d’intelligence artificielle du téléphone aurait d’ailleurs été amélioré pour mieux reconnaitre l’écriture manuscrite (je ne suis pas capable de reconnaître ma propre écriture, alors bonne chance pour l’IA dans mon cas!).

L’écran le plus lumineux sur le marché

L’écran des nouveaux Galaxy S22 sera le plus lumineux sur le marché, avec une luminosité annoncée de 1750 nits. C’est énorme (je suis assez vieux pour me rappeler des téléphones avec un écran de 300 nits). Non seulement l’écran sera plus brillant, mais il sera aussi doté d’un outil logiciel pour changer les couleurs et le contraste lorsque la luminosité ambiante sera particulièrement forte. Bref, vous pourrez probablement utiliser le téléphone en plein désert, ou par une journée de ski de fond ensoleillée.

Un design peaufiné

Photo : Samsung.

La gamme S22 de 2022 reprend le langage visuel de la gamme S21 de 2021, mais avec quelques modifications. Le S22 Ultra, par exemple, n’a désormais plus de cadre surélevé autour de ses objectifs d’appareils photo, et les côtés des S22 et S22+ ont été redessinés pour être plus symétriques. Comme l’année dernière, les S22 (6,1 pouces) et S22+ (6,6 pouces) n’ont aussi que trois capteurs à l’arrière, plutôt que cinq. Dans l’ensemble, j’aime bien le résultat.

Caméra : de meilleures vidéos à la noirceur

Samsung a annoncé plusieurs nouveautés pour son appareil photo (nouvelle application pour capturer en RAW, cadrage automatique, stabilité accrue, etc.). Du lot, je retiens surtout les améliorations apportées au mode vidéo, qui pourra désormais filmer à la noirceur grâce à des outils d’intelligence artificielle, un peu de la même façon qu’il est possible de prendre des clichés nocturnes depuis quelques années maintenant.

Un mode portrait plus précis

Photo : Samsung.

L’autre nouveauté qui m’intéresse avec l’appareil photo est l’ « AI Stereo Depth Map », une nouvelle façon de détecter les personnes et les animaux dans le mode portrait, et qui serait même capable de détecter un seul cheveu pour éviter de le rendre flou par accident. Voilà qui est prometteur, du moins si ça fonctionne aussi bien que ce qui est promis (j’ai particulièrement hâte à cette nouveauté, car les appareils photos de téléphones intelligents n’aiment pas mes cheveux ébouriffés de pandémie).

Un premier processeur gravé en 4nm

Les Samsung Galaxy S22 seront les premiers téléphones dotés d’un processeur gravé en 4nm, alors que le reste de l’industrie est toujours à 5 nm. En théorie, une gravure plus fine devrait permettre de diminuer la consommation énergétique, ou d’augmenter la puissance en conservant la même consommation. Samsung s’est toutefois fait plutôt discret sur les performances de la puce dans son événement en ligne pour les médias diffusé la semaine dernière, je suis donc curieux de voir de quoi elles auront l’air. Dans les faits, cela ne changera toutefois pas grand-chose au Canada, puisque comme c’est généralement le cas, les modèles lancés ici seront plutôt dotés d’une puce Snapdragon de Qualcomm (la Snapdragon 8 Gen 1).

Du plastique provenant de filets de pêche

Photo : Samsung.

Samsung intègrera dans certaines composantes de ses téléphones du plastique recyclé post-consommation et, même du plastique recyclé provenant de filets de pêche recueillis dans les océans. Leur utilisation est assez limitée pour l’instant (seuls les mécanismes internes de deux boutons seront faits avec du plastique de filets de pêche, et à la hauteur de 20% seulement, par exemple), mais c’est néanmoins un excellent début. Notons que le Galaxy S22 n’est pas le premier téléphone à utiliser du plastique recyclé (il y a eu par exemple le Motorola W233 Renew, que même Google a pratiquement oublié), mais c’est la première fois qu’un tel matériel se retrouve dans un téléphone phare. Samsung prévoit d’ailleurs utiliser ce plastique dans d’autres appareils, et retirer 50 tonnes de filets de pêches des océans en 2022 seulement.

Une consommation intelligente

Les Samsung Galaxy S22 vont ajuster automatiquement la latence de la connexion Wi-Fi, afin d’offrir les performances maximales lorsque c’est nécessaire (dans un jeu, par exemple), et un temps de latence plus grand quand ce n’est pas important. La technologie devrait permettre de réduire la consommation de la puce de 30%, selon Samsung.

Un écosystème mieux intégré

Photo : Samsung.

Samsung lancera aussi à la fin du mois les tablettes Android Galaxy S8, S8+ et S8 Ultra, qui se démarquent surtout par leur grand format (l’écran de la S8 Ultra mesure 14,6 pouces de diagonale, du jamais vu pour une tablette haut de gamme du genre), mais aussi par leur intégration avec les téléphones S22. En plus du partage facilité d’informations d’un appareil à l’autre, il sera par exemple possible de dessiner sur la tablette avec son stylet S-Pen, et d’utiliser son téléphone pour choisir son pinceau ou ses couleurs.

Un stylet rapide

La latence du stylet S-Pen a été réduite à 2,8 ms, ce qui devrait permettre d’offrir une expérience d’écriture plus fluide et plus réaliste. À titre indicatif, l’Apple Pencil offre pour sa part une latence de 9 ms. Petit bémol cependant, la latence de 2,8 ms a été mesurée dans les applications de Samsung, qui utilisent des algorithmes d’intelligence artificielle pour prédire le mouvement du stylet. On ignore quelle sera sa latence pour ceux qui l’utiliseront dans d’autres logiciels. Il faudra attendre le lancement des appareils pour s’en faire une idée.

▶ Les téléphones Samsung Galaxy S22 (à partir de 1099$), S22+ (à partir de 1399$) et S22 Ultra (à partir de 1649$) seront lancés au Canada le 25 février.