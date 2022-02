ROBILLARD, Maurice



Le 16 janvier 2022, au CHUM de Montréal est décédé à 89 ans, M. Maurice Robillard, époux de Mme Madeleine Houle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Hugo (Danya), sa petite-fille Marianne, sa belle-fille Sophie Boisvert (André Beaudoin et Arielle), son frère Jean Robillard et sa soeur Monique Robillard.Également, il laisse dans le deuil la grande famille de son épouse, ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 26 mars 2022 à 11h à l'église de Saint-Hubert, 5310, ch. de Chambly, Saint-Hubert, QC, J3Y 3N7. La famille recevra les condoléances de 10h à 11h. En raison de la pandémie, le nombre de personnes admises sera déterminé par la Santé publique.