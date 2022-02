ROBERT (née GIRARD), Liette

À Longueuil, le 3 février 2022 à l'âge de 89 ans est décédée Mme Liette Girard, épouse de feu M. Armand Robert.Elle laisse dans le deuil ses 3 fils, Luc (Sylvie), Benoit (Judy), Stéphane (Lillian), son ange gardien Dominique, ses petits-enfants Jean-Philippe, Marc-Élie, Joséphine, Alec, Ellyse, Anthony, Olivia et Julia, ses arrière-petits-enfants Léo-Han, Élia, Sadie et Emma, ses frères, ses soeurs, plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.Une célébration dans la région de Granby sera tenue à l'été 2022 pour rendre hommage à cette femme formidable, aimée et respectée de tous. La date et endroit de l'événement vous seront communiqués via le site:La direction funéraire a été confiée à: