BALLY, Pierre



À Montréal, le 4 février 2022, à l'âge de 94 ans est décédé monsieur Pierre Bally, époux de madame Denise Dupré et père de feu Anne-Marie et Paul Bally.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils George (Carole), Jean et Marc-André (Angela), ses nombreux petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, son frère Antoine, sa soeur Laurette ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des mesures sanitaires, la famille accueillera parents et amis proches seulement au :15005 RUE SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682 www.cfdt.casamedi le 12 février de 14h à 16h suivi des funérailles à 16h en la chapelle du complexe.Ceux qui le désirent peuvent assister en direct sur le site internet Funeraweb.tv ou en utilisant le lien suivant :Une cérémonie de mise en terre aura lieu à une date ultérieure au printemps.