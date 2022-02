[BALADO] La saison des ours polaires tire-t-elle à sa fin?

Au fil des ans, des centaines de milliers de visiteurs se sont rendus à Churchill au Manitoba, la «capitale mondiale de l'ours polaire», dans l'espoir de les apercevoir.

Ils voyagent à bord d'énormes véhicules tout terrains, de genres d’autobus surélevés, très bruyants et polluants, qui se déplaçaient directement sur la banquise.

Une banquise qui gèle de moins en moins avec la crise climatique, et des ours qui en souffrent aussi puisqu’ils en sont dépendants pour chasser et se nourrir.

Là bas aussi on essaie de voir comment on peut limiter les dégâts, avec le remplacement de ces grosses machines par des véhicules électriques, plus silencieux, moins polluants.

Mais est ce que ça change vraiment quelque chose pour les ours?