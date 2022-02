Blinken en Australie pour une réunion du «Quad»

Melbourne | Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken est arrivé mercredi en Australie pour rencontrer ses alliés dans la région Asie-Pacifique afin de consolider leur partenariat face à la montée en puissance de la Chine.

Le secrétaire d'État participera à deux jours de rencontres du «Quad», l'alliance des Etats-Unis avec l'Australie, l'Inde et le Japon, espérant renforcer ce qu'il souhaite voir devenir un rempart contre les volontés de domination économique et militaire de la Chine.

M. Blinken a reconnu que le risque d'une invasion russe de l'Ukraine reste cependant «au centre» des préoccupations de l'administration américaine, alors qu'il s'envolait pour Melbourne.

Mais il a souligné que les Etats-Unis demeuraient un «axe central» dans cette région face aux ambitions de la Chine, malgré les crises au Moyen-Orient au cours des dernières années et maintenant en Europe centrale.

«Le monde est vaste. Nos intérêts sont planétaires et vous savez tous très bien que nous mettons l'accent sur les régions Asie-Pacifique et Indopacifique», a-t-il déclaré aux journalistes à bord de l'avion.

«Nous accordons une grande attention à ce sujet, et c'est pourquoi nous nous rendons en Australie.»

Washington a cherché à renforcer cette alliance qui, au départ concernait la sécurité maritime avant d'être étendue à d'autres domaines, notamment la lutte contre le coronavirus.

«Le message que le secrétaire d'État transmettra lors de ce voyage est que nos partenariats sont efficaces», a déclaré Daniel Kritenbrink, secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, avant le voyage.

«Le Quad est un élément clé de la politique étrangère, économique et en matière de sécurité des États-Unis dans la région Indopacifique», a-t-il ajouté.

Lancé en 2007, le "Dialogue quadrilatéral de sécurité" a commencé par des manœuvres navales conjointes entre les États-Unis, l'Inde et le Japon dans l'océan Indien.

En 2020, l'Australie a rejoint ces exercices et les affrontements entre les armées chinoises et indiennes dans une région frontalière contestée ont a conduit New Delhi, traditionnellement non aligné, à s'engager davantage dans le Quad.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, a indiqué que la quatrième réunion des ministres des Affaires étrangères du "Quad" évoquerait la sécurité mais aussi sur la distribution de vaccins dans la région, les cybertechnologies, la lutte contre les fausses informations, le terrorisme et le changement climatique.

«En tant que réseau de démocraties, nous nous engageons à coopérer de manière très concrète et à veiller à ce que toutes les nations de la région Indopacifique - grandes et petites - soient en mesure de prendre leurs propres décisions stratégiques et de les prendre sans contrainte», a-t-elle déclaré à la radio australienne ABC.