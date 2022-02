Blocus du pont Ambassador: les autorités demandent l’aide d’Ottawa et de l’Ontario

Le maire et la police de Windsor ont réclamé l’aide d’Ottawa et du gouvernement ontarien pour maîtriser le convoi qui bloque depuis trois jours le pont Ambassador reliant la ville à celle de Detroit, aux États-Unis.

• À lire aussi: Le pont Ambassador toujours bloqué par les manifestants

Si le maire de la Ville, Drew Dilkens, a comparé la situation au siège qui se tient depuis bientôt deux semaines à Ottawa, il a cependant rappelé que le blocus au pont a un «impact significatif sur le passage frontalier national le plus fréquenté d’Amérique du Nord.»

Il a ainsi précisé lors d’un point de presse tenu mercredi que des ressources supplémentaires avaient été demandées aux responsables fédéraux et provinciaux.

«Bien que nous ayons bon espoir que cette situation puisse être résolue à court terme, nous devons nous préparer à une manifestation prolongée et nous avons demandé que du personnel supplémentaire soit déployé à Windsor pour soutenir les membres de notre service de police qui travaillent dur», a-t-il indiqué.

Le maire a par ailleurs souligné que de nombreux résidents ont réclamé que les manifestants soient «évacués de force» afin de mettre fin au blocus.

«Bien qu’il puisse être gratifiant pour certains de voir l’expulsion forcée des manifestants, une telle action peut envenimer la situation et certainement amener d’autres personnes à venir ici et à ajouter à la protestation, et nous ne voulons pas risquer un conflit supplémentaire», a-t-il cependant tempéré.

Entre 50 à 70 véhicules et une centaine de manifestants se trouveraient impliqués dans le rassemblement, selon la cheffe de la police de Windsor, Pam Mizuno.

«Ouvrez ces routes. Ouvrez ces ponts. Laissez les gens retourner à leur vie. Laissez-moi être très clair. Le pont Ambassador est une artère vitale pour notre pays et une artère vitale dans notre chaîne d’approvisionnement. Il est essentiel au fonctionnement de notre économie et au service de tous les Canadiens. Le blocus doit prendre fin avant que d’autres dommages ne se produisent», a déclaré lors d’un point de presse en après-midi le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

«Les 4 000 camions par jour qui entrent normalement au Canada par ce pont ont été arrêtés. Le pont Ambassador est le point de passage le plus fréquenté au Canada, avec des échanges de marchandises d’une valeur de plus de 350 millions de dollars par jour», a rappelé de son côté le ministre des Transports, Omar Alghabar.