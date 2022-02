BICHSEL (SAUVÉ), Huguette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Huguette Bichsel (Sauvé), survenu, après un long combat contre le cancer, le 4 février 2022 à Montréal. Elle avait 82 ans. Elle était la cadette de feu Ernest Bichsel et Laurette Lalonde.Intelligente, fière, attentionnée et créative, Huguette a oeuvré pendant plusieurs années au service des commissions scolaires à titre de Directrice des services alimentaires à l'école des métiers de l'ouest.Huguette Bichsel (Sauvé) laisse dans le deuil son époux Marcel Sauvé et ses deux enfants Diane (André) et Robert (Annie) et ses deux petites-filles Catherine Giroux et Mathilde Sauvé ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille et les proches pourront se recueillir le dimanche 13 février dès 11h et ce jusqu'à 16h au:Suivra par la suite une brève cérémonie.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.