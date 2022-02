Cas de conscience

J’ai 78 ans. Je suis la mère de trois enfants dont deux sont en couple et le troisième divorcé. J’ai aussi cinq petits-enfants. Mon fils divorcé est venu vivre avec moi pendant la pandémie. Il était dans une mauvaise passe financière et ça lui rendait service, alors que moi, il m’aidait pour les courses et l’entretien de ma petite maison.

Même si sa situation financière s’est rétablie, on s’est si bien entendus que je lui ai proposé de rester avec moi puisqu’il ne compte pas se remettre en couple. Il a accepté. Lui et moi, nous avons reçu le reste de la famille pour Noël, et il n’a pas ménagé ses efforts pour me faciliter la tâche. Mais j’ai senti de la part des deux autres (un fils et une fille) qu’une certaine jalousie les gagnait par certaines réflexions qui ont percé dans la conversation sur le fait qu’il profitait de mes largesses au détriment de leur héritage futur.

Ça m’a donné envie de retirer le nom de mon plus vieux comme exécuteur testamentaire pour mettre le sien, tant je crains que les autres le lèsent. Est-ce que je peux faire ça sans en parler à mon plus vieux.

Une mère qui veut bien faire

Mais certainement que vous pouvez faire ça sans consulter qui que ce soit. Vous avez tous les pouvoirs sur votre testament.