Congédié par le Canadien: le séjour de Dominique Ducharme en 10 dates

Ayant d’abord occupé un rôle d’adjoint à l’entraîneur-chef Claude Julien, Dominique Ducharme s’est retrouvé à la barre du Canadien de Montréal durant moins d’un an.

Chronologie des événements :

24 février 2021

Ducharme remplace Julien comme entraîneur-chef du Tricolore. Il est alors nommé de façon intérimaire.

2 mars 2021

Après deux défaites subies contre les Jets de Winnipeg, Ducharme remporte sa première victoire à titre de pilote du CH. Ce gain de 3 à 1 est obtenu au Centre Bell face aux Sénateurs d’Ottawa.

20 mai 2021

Premier match éliminatoire pour Ducharme comme entraîneur-chef, première victoire. Le Tricolore l’emporte 2 à 1 contre les Maple Leafs, à Toronto.

24 juin 2021

Le Québec danse! Ducharme et le Canadien célèbrent la Fête nationale en éliminant les Golden Knights de Vegas. Ils atteignent ainsi, contre toute attente, la finale de la Coupe Stanley.

7 juillet 2021

Le Canadien subit l’élimination en cinq matchs contre le Lightning de Tampa Bay en finale. Somme toute, Ducharme montre un dossier de 13-9 en séries éliminatoires comme entraîneur-chef.

13 juillet 2021

Moins d’une semaine après l’élimination du CH, Ducharme se voit octroyer une prolongation de contrat de trois ans. On lui retire l’étiquette «par intérim».

23 octobre 2021

Après cinq défaites consécutives, Ducharme guide enfin le Tricolore vers une première victoire durant la saison 2021-2022. Mathieu Perreault, avec un tour du chapeau, permet à son entraîneur de souffler un peu dans un gain de 6 à 1.

17 janvier 2022

Rien ne va plus pour Ducharme et le Canadien! L’équipe encaisse un 14e revers à ses 15 derniers matchs. L’insulte à l’injure : on parle une défaite de 5 à 2 contre les pauvres Coyotes de l’Arizona.

8 février 2022

Le Canadien s’incline 7 à 1, au Centre Bell, contre les Devils du New Jersey. Il s’agira du dernier match de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef de la formation montréalaise. Sa fiche globale en saison régulière : 23-46-14.

9 février 2022

L’organisation du Canadien annonce le congédiement de Ducharme.

