PAYETTE, Noëlla



Le 27 janvier 2022, Noëlla Payette (Bazinet), native du Lac Pierre à Saint-Alphonse-Rodriguez, est partie sereinement et tout doucement après une riche et longue vie de. Fidèle à elle-même, elle a choisi de partir dans la dignité.Elle a été précédée par son mari Paul-Hervé Bazinet ainsi que de ses enfants Richard et Danielle.Elle laisse dans le deuil sa fille Johanne (Pierre Ziliani), sa belle-fille Denise Bouchard, ses petits-enfants Annie-Sophie (Benoit Gareau) et Pierre (Marie-France Nantel) et ses arrière-petits-enfants Béatrice, Charlotte, Antoine et Julien. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces et de nombreux amis à Greenfield Park.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Bâtisseurs à Sainte-Adèle pour leur dévouement ainsi que le docteur Morel et son équipe pour la qualité de leur accompagnement.Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.