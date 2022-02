Dépendance aux écrans: comment vous libérer de cette emprise?

Chère Max,

Il y a quelques semaines, tu étais assise avec tes parents à ma table, pendant le souper, et tu étais rivée à ton écran.

Je me souviens de t’avoir demandé ce qu’il y avait de si intéressant. À tout le moins, plus intéressant que ce moment privilégié que la pandémie nous permettait de passer ensemble.

Tu m’as énuméré quelques banalités, sans plus. Et soudainement, fièrement, tu m’as montré ton rapport de temps d’écran qui affichait une moyenne de 10 heures par jour, faisant ainsi état de tes cent mille publications sur Snapchat en 3 ans, tout ça du haut de tes 16 ans !

Impact inquiétant

Wow, ça frappe l’imaginaire ! Du moins pour moi. C’est là que je me suis dit : mais à travers ça, elle travaille à temps partiel, elle va à l’école et elle passe environ 10 heures par jour sur ses écrans ! Tu venais de me confirmer que nous devons continuer à mettre les bouchées doubles pour joindre le plus de jeunes possible dans les écoles secondaires pour les sensibiliser aux dépendances et à ses nombreuses formes, car oui, Max, on peut être dépendant aux écrans, tout comme à l’alcool et aux substances.

La pandémie n’aura pas aidé, tu me diras. Vous avez sans doute souffert d’isolement et d’ennui, des moments en famille trop intenses, ou juste d’être dans votre chambre, rivés à vos écrans, à consommer du divertissement facile et captivant, en plus de suivre vos cours à distance. Maintenant, comment vous libérer de cette emprise ? Je suis inquiet, très inquiet, de l’impact qu’auront cet isolement et cette emprise sur votre développement social, votre santé, votre niveau d’anxiété et, surtout, votre avenir.

Financement nécessaire

C’est pour ça que, jour après jour, la Fondation Jean Lapointe met tout en œuvre pour amasser des fonds dans le cadre de ses activités, comme le Défi 28 jours sans alcool, afin de rallier les Québécois et Québécoises à la cause de la prévention des dépendances chez les jeunes.

Le Défi 28 jours sans alcool, quel est le rapport, tu me diras ? Le Défi est une campagne de financement annuelle qui nous permet de soutenir des acti-vités de prévention déployées dans les écoles secondaires à travers la province afin de vous sensibiliser aux risques asso-ciés aux dépendances, que ce soit à l’alcool, aux substances ou... aux écrans. Voilà à quoi servent les 28 $ pour s’inscrire et relever le Défi.

Et toi, Max, prendras-tu une pause ? On le fait ensemble ?

Photo Ben Pelosse

Louis-Raymond Maranda, directeur général de la Fondation Jean Lapointe

www.defi28jours.com