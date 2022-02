Depuis deux ans, les enseignantes et enseignants gardent le cap et se dévouent pour leurs élèves. Ils ont tout notre respect!

La charge de travail et les responsabilités qui incombent aux enseignantes et enseignants depuis le début de la pandémie sont si importantes, qu’un simple «merci», bien que des plus sincères, paraîtrait plutôt banal en cette semaine qui leur est dédiée. Ce qu’ils souhaitent surtout, selon le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (SERQ), c’est le respect envers leur profession.

L’enseignement n’est pas une vocation, il s’agit bien d’une profession qui réunit des personnes dont le dévouement dépasse tous les plans de cours. Depuis deux ans maintenant, l’application du port du masque, le respect des mesures sanitaires, la surveillance des symptômes auprès des élèves, de même que les aléas de l’enseignement virtuel ont parsemé d’embûches leur mission de travailler à la réussite éducative des élèves du Québec.

Pourtant, ils maintiennent le cap, malgré la pénurie de personnel, la mauvaise qualité de l’air dans les classes, les hauts risques de propagation, les retards d’apprentissage chez les élèves et la tâche grandissante. Voilà qui impose le respect!

Un respect qui doit se traduire par une reconnaissance des problématiques vécues dans les écoles et l’élaboration d’actions pour y remédier. «Le gouvernement doit avoir l’honnêteté de nommer les problèmes et ne pas chercher à les éluder, à enjoliver la réalité», indique Daniel Gauthier, président du SERQ, qui espère un peu plus de transparence.

«Si maintenir les écoles ouvertes est une priorité, pourquoi ne pas accorder l’argent nécessaire pour améliorer les infrastructures? Pourquoi ne pas reconnaître le temps que les enseignants passent avec leurs élèves et les rémunérer en conséquence plutôt que les obliger à quémander», poursuit-il.

En cette semaine dédiée aux enseignantes et enseignants, donnons tous ensemble une autre dimension au mot «merci», en apportant davantage de soutien à ceux et celles qui ont l’avenir des enfants entre leurs mains!