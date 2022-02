Des États américains enquêtent sur le GoFundMe des camionneurs

Des États américains s'intéressent de plus en plus à la levée de fonds du «convoi de la liberté» qui a permis de récolter plus de 10 millions $, avant son annulation par la plateforme GoFundMe.

Ainsi, les États du Texas, du Missouri, de la Virginie-Occidentale et de la Floride ont tous annoncé qu'ils ont à l'oeil l'entreprise de sociofinancement.

«La réponse de GoFundMe à un mouvement anti-mandat sanitaire et pro-liberté devrait alarmer quiconque utilise cette plateforme de dons et, plus largement, tous les Américains qui souhaitent protéger leurs droits constitutionnels», a notamment plaidé le procureur général du Texas, Ken Paxton, en dévoilant avoir lancé une demande d'enquête civile concernant GoFundMe.

En vertu de cette requête, l'entreprise devra fournir de nombreuses informations au procureur, incluant les noms de tous les Texans qui ont fait un don pour appuyer le convoi.

«Plusieurs Texans ont fait des dons pour cette cause juste. J'agis maintenant pour protéger les consommateurs texans afin qu'ils sachent où va leur argent durement gagné, plutôt que de permettre à GoFundme de détourner cet argent vers une autre cause sans l'approbation des citoyens du Texas», a-t-il poursuivi.

Le procureur général de la Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a présenté un point de vue similaire.

«En V-O, les organisations ne peuvent pas tromper les donateurs et utiliser des pratiques publicitaires trompeuses. Si vous avez été victime d'un acte ou d'une pratique trompeuse, dites-le-nous», a-t-il fait valoir.

Rappelons que GoFundMe a décidé, vendredi dernier, de mettre un terme à la campagne de financement des camionneurs, sous prétexte que le convoi est devenu un mouvement d'occupation d'Ottawa.

L'entreprise avait d'abord indiqué que les donateurs pouvaient réclamer un remboursement et que les fonds restants seraient envoyés à des organisations caritatives.

Cette position avait soulevé un tollé, si bien que GoFundMe s'est ensuite engagé à rembourser automatiquement tous les donateurs.

Depuis le début de la manifestation, la plateforme de dons avait gelé les dons reçus par les organisateurs du convoi, en attendant de savoir comment ils allaient être utilisés. Un million de dollars avaient finalement été débloqués au début de la manifestation, qui s'éternise tout près de deux semaines à Ottawa.

La gestion de cette levée de fond par GoFundMe a soulevé l'ire de nombreux ténors du Parti républicain aux États-Unis, incluant l'ancien président Doland Trump.

Selon lui, le gel de la campagne de financement est «inacceptable et extrêmement dangereux dans n'importe quel pays qui attache de l'importance à la libre expression», avait-il clamé lundi.