Des trésors rapatriés

« Je ne suis pas gênée de dire que quand les toiles sont arrivées au musée, j’ai braillé. Pendant qu’on les déballait, j’étais trop émue. Je ne pouvais pas croire que je travaillais sur cette acquisition. »

Conservatrice de l’art moderne au Musée national des beaux-arts du Québec, Anne-Marie Bouchard est une passionnée de l’œuvre de Paul-Émile Borduas.

Elle n’en revient pas encore que le MNBAQ devienne le nouveau domicile de huit tableaux du célèbre peintre québécois, évalués à 9 millions $, grâce à une donation exceptionnelle des collectionneurs de Colombie-Britannique Michael J. Audain (aussi derrière le don, avec Pierre Lassonde, des toiles qui meubleront l’Espace Riopelle, en 2025) et Yoshiko Karasawa.

« Il y a là des tableaux que je vois depuis que j’étudie au bac en histoire de l’art à l’Université Laval. Je n’ai jamais pensé que j’aurais la chance de les voir en vrai de toute ma vie parce qu’ils étaient dans des collections privées », mentionne Mme Bouchard, qui a reçu Le Journal dans la salle de préparation du MNBAQ pour un premier coup d’œil exclusif sur ces huit trésors de l’art québécois rapatriés chez nous.

« Un Borduas important »

La pièce maîtresse de la donation ? Figures schématiques, une huile sur toile de grand format que Michael J. Audain avait acquise aux enchères, en 2018, pour 3,6 M$, un montant record pour un Borduas.

« Il a été exposé dans les grandes expositions de Borduas, y compris à Amsterdam, au Mexique. Il a fait partie de toutes les rétrospectives, il a fait le tour du monde. C’est un Borduas important », révèle Anne-Marie Bouchard.

« Il est vraiment intéressant parce qu’on y retrouve ses questionnements sur le blanc et le noir. Est-ce un fond noir avec du blanc par-dessus ou si c’est un fond blanc avec du noir qui ressort ? Ce n’est pas super clair. Il voulait éliminer l’impression qu’il y a un cadre et c’est comme si la peinture pouvait se continuer éternellement. On peut le regarder longtemps », analyse la spécialiste.

Lacune comblée

L’acquisition de ces huit tableaux, qui couvrent notamment des périodes charnières de l’artiste durant les années 1950, comble une lacune importante de la collection Borduas du MNBAQ.

« C’est un point tournant pour la collection, affirme Anne-Marie Bouchard. Nous n’étions pas capables de mettre Borduas à sa juste place dans nos expositions. Oui, il est présent dans les salles permanentes, mais avec des tableaux qui sont autour du Refus global. Pour les années parisiennes et l’année à New York, on n’avait que deux tableaux. Cette acquisition va nous permettre de replacer Borduas à l’endroit qu’il mérite d’être et de montrer l’ampleur de sa carrière et son importance dans l’histoire de l’art. »

Le public pourra admirer les tableaux à compter du 24 février, dans le cadre de l’exposition Les énergies latentes. Paul-Émile Borduas au présent.