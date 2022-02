BERGERON, Jacques



À Laval, le 31 janvier 2022, est décédé M. Jacques Bergeron, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Carmen O'Donnell, ses soeurs, Louise (Bruno Lalonde) et Aline, son frère, Pierre-Paul, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 février 2022, de 13 h à 18 h, au :Une cérémonie est prévue à 16h.Au lieu des fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.