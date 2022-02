JASMIN, Pierrette



Le 6 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée Pierrette Jasmin.Elle laisse dans le deuil son conjoint, Claude Larue, ses filles, Nathalie et Sophie (Vital), ses petites-filles, Mégane et Léanne, ses frères et soeurs, Ghislaine, Francine (Willy), Mireille (Winston), feu Jean-Pierre, Ginette (Ian), Alain (Céline) et Carole, ses neveux et nièces et tous ses amis.Les funérailles en présence des cendres seront célébrées, vendredi, le 11 février 2022, à 11h, en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal de Notre-Dame-de-L'Ile-Perrot (1 rue de l'Église). La famille recevra les condoléances à l'église, dès 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Ste-Geneviève, au printemps 2022 et, suite à celle-ci, une réception en la mémoire de Pierrette aura lieu.