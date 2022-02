Félix Auger-Aliassime surmonte un mauvais départ

Le Québécois Félix Auger-Aliassime n’a pas eu la vie facile contre le Bélarusse Egor Gerasimov au premier tour du tournoi de tennis de Rotterdam, mercredi, mais il a obtenu une victoire en trois manches de 3-6, 6-2 et 6-2.

La troisième tête de série de la compétition et neuvième joueur de l’ATP a eu besoin de plus de deux heures pour venir à bout de son rival issu des qualifications classé au 126e échelon du circuit professionnel.

Auger-Aliassime a conservé un pourcentage d’efficacité de 59 % sur ses premiers services. Il a réalisé cinq bris en 11 occasions, mais en a concédé trois.

À son duel suivant, le joueur de l’unifolié en découdra avec le Britannique Andy Murray ou le Kazakh Alexander Bublik. Les deux hommes avaient rendez-vous plus tard en journée.

Par ailleurs, Auger-Aliassime devait revenir sur la surface de jeu pour un affrontement de deuxième tour en double aux côtés du Polonais Hubert Hurkacz. Le duo se mesurera à l’Allemand Tim Puetz et au Sud-Africain Lloyd Harris.

Éliminé d’entrée de jeu en simple, l’Ontarien Denis Shapovalov a bien amorcé son parcours en double, en compagnie de l’Indien Rohan Bopanna. Le tandem a défait le Français Édouard Roger-Vasselin et le Kazakh Andrey Golubev 6-3 et 6-4. Ses prochains opposants seront les quatrièmes favoris, le Néerlandais Wesley Koolhof et l’Anglais Neal Skupski.