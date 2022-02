La parfaite victime: documentaire ou pamphlet?

Depuis que La parfaite victime est sorti en 2021, j’écris sur les erreurs et les malaises causés par ce documentaire.

Lundi, l’ombudsman de Radio-Canada est venu confirmer que les erreurs factuelles du film contrevenaient à ses Normes et pratiques journalistiques.

Ce qui soulève la question : quand un film véhicule des informations erronées pour défendre une thèse, est-ce un documentaire ou... un pamphlet militant ?

RÉALISATRICES VICTIMES ?

Comme je le martèle depuis le début, deux problèmes essentiels minent ce documentaire de Monic Néron et Émilie Perreault, produit par Denise Robert.

UN : un avocat de la défense affirme qu’il n’a jamais perdu de cause (ce qui est faux).

DEUX : on y fournit des chiffres erronés sur le nombre de causes qui sont approuvées par le DPCP.

Comme je l’écrivais en 2021 : « Une grande partie de la thèse du film est bâtie autour de cette affirmation : il suffit d’avoir un bon avocat et vous gagnerez contre la victime. Si l’affirmation est fausse, la thèse du film est bancale, non ? »

Le plus dommage, c’est qu’un documentaire sur la douleur bien réelle des agressions sexuelles a donné à plusieurs victimes l’impression que le système de justice ne peut rien pour elles et que la partie est perdue d’avance. Quel gâchis !

Si les réalisatrices avaient corrigé dès qu’elles en ont été informées les informations déficientes, leur film n’en aurait eu que plus de force.

Il ne faut pas sous-estimer l’impact que ce documentaire a eu sur la confiance envers le système de justice. Quand vous entendez un avocat se péter les bretelles en disant qu’il peut faire acquitter tous ses clients, ça vous décourage.

Quelle a été la réaction d’Émilie Perreault au jugement très sévère de l’ombudsman de Radio-Canada ? « On a fait un film dérangeant. Donc ça dérange ».

Non, ce qui dérange ce n’est pas le propos du film, c’est que l’on y propage des faussetés.

Est-ce qu’Émilie Perreault est en train de nous dire que ce n’est pas grave de véhiculer de fausses informations... si c’est pour la bonne cause ?

ONF : POST-MORTEM

Un autre suivi de dossier...

Lundi, dans ma chronique, je vous parlais de Rachel Décoste, directrice diversité, équité, inclusion à l’Office National du film, qui gazouillait presque exclusivement en anglais sur Twitter alors qu’elle est employée d’un organisme fédéral.

J’avais interpellé l’ONF pour leur demander s’ils trouvaient normal que leur employée bloque une journaliste, communique avec ses concitoyens (qui payent son salaire) dans une seule des deux langues officielles et, quand elle écrivait en français, publiait des énoncés dans un français bourré de fautes.

L’ONF m’a confirmé avoir créé pour madame Décoste, le jour même de la parution de mon texte, « un compte professionnel qui est soumis aux mêmes normes linguistiques et d’éthique professionnelles que toutes les agences fédérales ». Drôle de hasard, non ?

Vous voulez savoir la meilleure ? Madame Décoste est une Franco-Ontarienne d’origine haïtienne qui s’exprime parfaitement dans la langue de Michel Tremblay.

Pourquoi, alors, communiquait-elle en anglais seulement ? Est-ce que, comme beaucoup de Franco-Ontariens, elle a assimilé l’idée que l’anglais est la langue d’usage au pays ?

Comme on dit au National Film Board : Your guess is as good as mine...