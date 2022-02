La Ville de Montréal «enthousiaste» face au REM de l’Est

Au lendemain de la publication d’un rapport dévastateur sur le REM de l’Est, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a réitéré son soutien au projet, qu’elle qualifie «d’essentiel».

• À lire aussi: REM de l’Est: Legault n’ira pas de l’avant sans l’appui de Montréal

«Ce projet-là, on le veut, il est nécessaire, et il mérite qu’on lui porte notre plus grande attention. Il en va de l’avancement du transport à Montréal», s’est-elle exclamée mercredi matin, au cours d’une réunion de son comité exécutif.

La mairesse a également exprimé le souhait que la Ville fasse partie d’un bureau de projet conjoint avec la CDPQ Infra, afin de permettre une meilleure intégration urbaine du réseau à venir.

«Ça doit se faire ensemble. On ne peut pas passer un train, et après, se dire qu’on fera les rues et les intersections, et voir comment ça vit avec les milieux de vie. Il faut y penser en amont», a-t-elle soutenu.

Autre condition «gagnante» qui n’est pas encore remplie, Mme Plante demande au gouvernement provincial d’injecter à son tour des fonds afin d’en permettre la réalisation.

«On parle de minimum 1 milliard $ pour faire ce projet de façon intégrée et intelligente. On a décidé de mettre 500 millions $, mais ce n’est pas assez, et je pense que ce projet ne peut pas seulement être payé par les contribuables montréalais», a ajouté la mairesse.

Mardi, le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé que le projet était entre les mains de la Ville, et que le gouvernement n’irait pas de l’avant sans l’appui de Mme Plante.

Le tout survient au moment où l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) a rendu public un rapport sur le projet, qui conclut que d’autres options devraient plutôt être envisagées en raison des nombreux désagréments que causera le REM de l’Est.

La STM également sceptique

Selon une note interne obtenue par La Presse, la Société de transport de Montréal (STM) s’est également montrée très critique envers le projet de REM de l’Est, estimant que ses objectifs de rentabilité ne sont pas compatibles avec le bien commun.

Par courriel, la STM a confirmé l’existence de ce document, sans toutefois vouloir le rendre public.

À voir aussi