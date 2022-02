Le Collège Supérieur de Montréal profite de la Semaine nationale des enseignantes et des enseignants pour saluer leur dévouement constant

À l’occasion de la Semaine nationale des enseignantes et des enseignants, le Collège Supérieur de Montréal salue publiquement la contribution de ses professeurs, fortement engagés dans la réussite étudiante.

L’équipe réputée du Collège se compose de professionnels et de pédagogues aux expériences éprouvées, en corrélation avec les programmes dispensés. La plupart ont exercé dans des cabinets juridiques, des cliniques, des pharmacies ou des bureaux d’études à l’échelle nationale et dans le monde.

Forts de cette riche expérience, ils veillent à transmettre au quotidien leur savoir et les meilleures pratiques. Ainsi, ils guident efficacement les étudiants vers la maîtrise des notions et des compétences nécessaires aux métiers auxquels le Collège les prépare.

Pas moins de 60 enseignants encadrent, accompagnent, conseillent et orientent chaque personne avec une approche à la fois humaine, rigoureuse et motivante. De plus, les caractéristiques individuelles sont prises en compte pour permettre à chacun d’évoluer à son rythme.

Pour en savoir plus : Ministère de l’Éducation