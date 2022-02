Le dissident avec un plan

Le député libéral Joël Lightbound a donné toute une claque à son gouvernement, hier. Sa sortie pour dénoncer la gestion de la pandémie a heurté Justin Trudeau à un moment ultrasensible, alors qu’il peine à mater des manifestations qui éclosent partout dans le pays.

La déclaration du député Lightbound aborde aussi des thèmes ultrasensibles :

– les transferts en santé du fédéral vers les provinces pour renforcer les hôpitaux ;

– l’absence d’un plan de retour à la normale du gouvernement canadien, contrairement à ceux des autres pays et des provinces ;

– le discours très cassant de Justin Trudeau qui jette de l’huile sur le feu.

Mais par-dessous tout, ce député a osé lever le voile sur la partie gênante de la stratégie libérale pendant l’élection de l’automne dernier : l’utilisation de la vaccination à des fins électoralistes. Voilà une chose qu’aucun libéral ne devait avouer...

Électoralisme

La vaccination est la clé pour sortir de cette pandémie. S’il y a une certitude qui fait l’unanimité dans le monde scientifique, c’est bien celle-là. Lorsque Justin Trudeau a choisi de placer la vaccination au cœur du débat électoral, il prenait un risque énorme.

Justin Trudeau l’a fait avec insistance et indécence. Souvenons-nous qu’il déclenchait une élection dont personne ne voulait. Sa seule raison de plonger le pays en campagne électorale, c’était des sondages qui lui donnaient la conviction qu’il redeviendrait majoritaire à la Chambre des communes. Il a rêvé de quatre belles années de paix au pouvoir.

Du point de vue électoral, sa stratégie a porté des fruits. Son principal adversaire, Erin O’Toole, a été quotidiennement empêtré dans les questions de vaccination, en premier lieu dans son propre caucus. Avec son adversaire tenu sur la défensive, Trudeau a gagné.

Politiser la vaccination fut électoralement rentable, mais socialement, Justin Trudeau venait de planter le germe de problèmes plus complexes. Le choix de se faire vacciner ou non pouvait désormais prendre une teinte politique. Cela n’a pas de sens et peut être très coûteux.

Politiser une discussion médicale a certainement pu contribuer à accroî-tre la détermination de certaines personnes à refuser la vaccination, contre toute logique. Cela a aussi pu contribuer à la détérioration du climat social qu’a engendré la vague Omicron, en y ajoutant la fatigue et l’impatience de deux ans de pandémie.

Un discours solide

Joël Lightbound est (ou était) une étoile montante du caucus libéral. Articulé et posé, il a toujours su faire valoir le point de vue libéral d’une façon convaincante sans pécher par excès de partisanerie. Sa sortie d’hier était empreinte de son habituelle élégance.

Loin du dissident qu’on voit souvent crier sa frustration dans un mélange de coups de cœur et de coups de gueule, il a tenu un discours sensé et efficace. Il a su résumer une critique sentie de l’approche du gouvernement et surtout formuler en quatre volets une approche alternative qui se tient.

Un geste fort qui pourrait lui coûter cher.