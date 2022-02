Le plus gros diamant noir naturel au monde adjugé 3,16 millions de livres

Cinquante-cinq facettes, pesant 555,55 carats (111,11 grammes) : l'Enigma, le plus gros diamant noir naturel au monde, a été adjugé mercredi 3,16 millions de livres sterling (5,44 millions de dollars canadiens) à Londres, a annoncé la maison de ventes aux enchères Sotheby's.

Le diamant, adjugé après une vente aux enchères en ligne qui s'est achevée mercredi, a été enregistré en 2004 comme plus gros diamant naturel noir du monde par les spécialistes GIA et Gübelin et en 2006 comme plus gros diamant taillé du monde par le Guinness Book des records.

Contrairement aux diamants classiques qui sont extraits des entrailles de la terre, les diamants noirs sont retrouvés plus en surface évoquant de « possibles origines extraterrestres », souligne Sotheby's.

« On pense que ce type de diamants noirs provient soit d'impacts de météorites produisant un dépôt de vapeurs chimiques ou d'une origine extraterrestre, provenant d'explosions de supernovas formant des astéroïdes diamantifères qui entrent en fin de compte en collision avec la terre », précise la maison de ventes.

AFP

On les trouve aujourd'hui exclusivement au Brésil et en République centrafricaine.

Leur structure fait de ces diamants parmi les plus durs, si bien qu'ils sont presque impossible à tailler et à polir.

AFP

L'Enigma a été acheté à la fin des années 1990 et pesait plus de 800 carats à l'état brut et il a fallu plus de trois ans pour le tailler dans sa forme actuelle à 55 facettes.

Sa forme est inspirée de l'Hamsa, amulette en forme de main signe de protection contre le mauvais œil au Moyen-Orient.

Le record de prix pour un diamant vendu aux enchères est détenu par le diamant rose « Pink Star », vendu pour 71,2 millions de dollars lors d'enchères organisées par Sotheby's à Hong Kong en 2017.