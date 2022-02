Le séjour de Dominique Ducharme en 10 dates

Ayant d’abord occupé un rôle d’adjoint à l’entraîneur-chef Claude Julien, Dominique Ducharme s’est retrouvé à la barre du Canadien de Montréal durant moins d’un an. Chronologie des événements.

24 février 2021:

Ducharme remplace Julien comme entraîneur-chef du Tricolore. Il est alors nommé de façon intérimaire.

2 mars 2021:

Après deux défaites subies contre les Jets de Winnipeg, Ducharme remporte sa première victoire à titre de pilote du CH. Ce gain de 3 à 1 est obtenu au Centre Bell face aux Sénateurs d’Ottawa.

20 mai 2021:

Premier match éliminatoire pour Ducharme comme entraîneur-chef, première victoire. Le Tricolore l’emporte 2 à 1 contre les Maple Leafs, à Toronto.

24 juin 2021:

Le Québec danse! Ducharme et le Canadien célèbrent la Fête nationale en éliminant les Golden Knights de Vegas. Ils atteignent ainsi, contre toute attente, la finale de la Coupe Stanley.

7 juillet 2021:

Le Canadien subit l’élimination en cinq matchs contre le Lightning de Tampa Bay en finale. Somme toute, Ducharme montre un dossier de 13-9 en séries éliminatoires comme entraîneur-chef.

13 juillet 2021:

Moins d’une semaine après l’élimination du CH, Ducharme se voit octroyer une prolongation de contrat de trois ans. On lui retire l’étiquette «par intérim».

23 octobre 2021:

Après cinq défaites consécutives, Ducharme guide enfin le Tricolore vers une première victoire durant la saison 2021-2022. Mathieu Perreault, avec un tour du chapeau, permet à son entraîneur de souffler un peu dans un gain de 6 à 1.

17 janvier 2022:

Rien ne va plus pour Ducharme et le Canadien! L’équipe encaisse un 14e revers à ses 15 derniers matchs. L’insulte à l’injure : on parle une défaite de 5 à 2 contre les pauvres Coyotes de l’Arizona.

8 février 2022:

Le Canadien s’incline 7 à 1, au Centre Bell, contre les Devils du New Jersey. Il s’agira du dernier match de Dominique Ducharme comme entraîneur-chef de la formation montréalaise. Sa fiche globale en saison régulière : 23-46-14.

9 février 2022:

L’organisation du Canadien annonce le congédiement de Ducharme.

