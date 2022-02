Les courts succès des Flyers prennent fin

La série de victoires des Flyers de Philadelphie s’est arrêtée à deux, eux qui ont baissé pavillon 6 à 3 contre les Red Wings de Detroit, mercredi soir, au Wells Fargo Center.

Avant de connaître ses deux succès, la troupe de l’entraîneur-chef par intérim Mike Yeo avait perdu 13 matchs consécutifs.

Dans l’affrontement du jour, les Flyers ont vu les attaquants Lucas Raymond, Pius Suter, Robby Fabbri et Dylan Larkin amasser chacun un but et une mention d’aide. Givani Smith et Vladislav Namestnikov (filet désert) ont aussi fait bouger les cordages dans le camp des Red Wings. Le défenseur Moritz Seider n’a pas été en reste, lui qui s’est fait complice de deux réussites de ses coéquipiers. Il s’agissait par ailleurs de la première victoire à la régulière du club du Michigan à Philadelphie en 25 ans.

Chez les Flyers, Isaac Ratcliffe, Travis Sanheim et Scott Laughton ont déjoué le gardien Alex Nedeljkovic. Dans le cas du premier de cette liste, c’était son premier but dans la Ligue nationale de hockey.

Carter Hart protégeait le filet des favoris de la foule pour ce duel. Il a cédé cinq fois sur 33 lancers.

Les Oilers perdent le match et Keith

Au Rogers Place, les Oilers d’Edmonton ont été vaincus 4 à 1 par les Blackhawks de Chicago et perdu les services du défenseur Duncan Keith.

Dans les derniers instants de la première période, le vétéran de 38 ans a chuté derrière son filet et a frappé de plein fouet la bande. Il est resté un bon moment couché sur la surface glacée et il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter la patinoire.

Keith dispute présentement sa première campagne avec les Oilers, eux qui ont fait son acquisition des Blackhawks dans une transaction réalisée en juillet dernier.

Pour revenir au match, les visiteurs ont pris le contrôle dès le premier vingt, alors qu’Alex DeBrincat et Brandon Hagel ont fait mouche. Dylan Strome et Kirby Dach ont amassé les deux autres buts des gagnants.

L’unique filet du club albertain a été l’œuvre de Leon Draisaitl. L’Allemand a profité d’un avantage numérique au deuxième tiers pour inscrire son 33e en 2021-2022. Il a ainsi rejoint l’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider au sommet des marqueurs du circuit Bettman.

Le gardien Marc-André Fleury a effectué 40 arrêts dans la victoire, tandis que Mike Smith a repoussé 25 rondelles dans la défaite.