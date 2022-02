Les enseignants enseignent ! Mais comme les parents, ils en font plus : ils déploient tout leur savoir-faire pour aider les jeunes à bien grandir.

Il est réducteur de croire que les enseignants ne font que transmettre des connaissances et favoriser l’acquisition de compétences. C’est une majeure partie de leur tâche, mais ce n’est pas la seule. Comme l’indique le site spécialisé bienenseigner.com , l’enseignant est aussi présent pour façonner la vie de ses élèves. Chaque année, il inspire, motive et encourage une nouvelle génération d’apprenants. Guide ou mentor, il comprend l’impact et l’importance de l’éducation permanente et aide ses élèves à devenir passionnés par l’apprentissage et par la matière enseignée.

Le ministère de l’Éducation du Québec, lui, explique que l’enseignant accomplit la tâche, souvent complexe, de mettre en place les conditions favorisant la réussite de tous les élèves de sa classe. Et pour ceux qui sont en difficulté, il déploie au besoin le plan d’intervention approprié, avec les autres ressources professionnelles et de soutien.

Spécialistes, modèles et animateurs : les profs mentors

Avec expertise, sens de l’innovation, capacité à travailler en équipe et engagement, les enseignants font une différence dans le parcours scolaire des étudiants qui leur sont confiés.

Ils font parfois une différence plus importante dans la vie d’un étudiant. Car au-delà de l’enseignement d’une matière, les enseignants créent un environnement favorable à l’apprentissage de chacun et savent réserver une place pour la motivation, la confiance en soi, la curiosité et le désir d'apprendre. Afin d’encourager les élèves à s’exprimer, les enseignants facilitent les discussions et organisent les échanges. Profondément humains, passionnés et dévoués, ils font comprendre aux étudiants l’acceptation de leurs erreurs et comment celles-ci peuvent leur être bénéfiques. Ils sont à même de détecter des problèmes et des enjeux. Les profs deviennent alors des modèles, qui savent placer les jeunes sur la bonne voie et qui font tout le nécessaire pour les y garder.

Et si, dans le cours d’une vie, il arrive souvent que l’on nomme un professeur marquant, ce n’est pas juste à cause de la matière enseignée...