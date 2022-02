Les partisans du CH moins nombreux à regarder les matchs

L’arrivée de l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis fera-t-elle à nouveau gagner le Canadien de Montréal, au cœur d’une désastreuse séquence de sept défaites et figurant au 32e et dernier rang de la LNH?

Mardi soir, à RDS, le match de la Sainte-Flanelle contre les Devils du New Jersey a été suivi par une moyenne d’à peine 240 500 téléspectateurs, ce qui est loin des meilleurs auditoires comptabilisés par l’équipe, notamment lors des séries éliminatoires de l’an dernier. Ces chiffres non confirmés proviennent de la firme Numéris, qui a aussi mesuré le 30 janvier, toujours à RDS, une cote d’écoute non confirmée de 250 600 personnes pour le duel contre les Blue Jackets de Columbus.

À TVA Sports le 29 janvier, on avait rejoint 305 000 amateurs pour la partie face à Connor McDavid et aux Oilers d’Edmonton, et 284 300 autres étaient au rendez-vous opposant le CH aux Ducks d’Anaheim deux jours plus tôt à RDS.

L’an dernier, pendant que le Québec connaissait un premier couvre-feu (imposé du début janvier à la fin mai), les matchs du CH avaient droit à des records au chapitre des cotes d’écoute. Selon le site de LNH, le match du 13 janvier 2021 entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto avait attiré 919 000 curieux à TVA Sports.

Un an plus tard, les insuccès de l’équipe (8 victoires, 30 défaites, 7 défaites en prolongation) ont plombé les audiences, avec les 240 500 téléspectateurs de mardi soir.

- Avec la collaboration d'Étienne Bouchard, Agence QMI

