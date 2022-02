L'État de New York lève l'obligation du port du masque en intérieur

L'État de New York lève à compter de jeudi l'obligation du port du masque en intérieur, notamment dans les commerces, restaurants, entreprises, a annoncé mercredi la gouverneure démocrate de l'État Kathy Hochul, au moment où le nombre de contaminations à la COVID-19 est en chute libre aux États-Unis.

Cette obligation du port du masque - qui expire de fait jeudi selon la législation de l'État de New York - va en revanche rester en place dans les écoles jusqu'en mars et il reviendra aux municipalités, dont la ville de New York, et aux commerces de l'imposer ou non à leurs administrés et clients, a indiqué Mme Hochul lors d'une présentation devant la presse.

Alors même que l'État et la mégapole de New York furent en 2020 l'épicentre de la pandémie, avec au moins 38 000 morts en deux ans rien que dans la ville, Mme Hochul s'est félicitée d'indicateurs sanitaires tous en « baisse ».

C'est un tableau magnifique (...) Nous n'en avons pas terminé mais la tendance est très, très bien orientée et c'est la raison pour laquelle nous envisageons dorénavant une nouvelle phase de la pandémie », a lancé la gouverneure démocrate.

L'État de New York fait donc tomber aussi le masque en intérieur, à la suite d'autres États dirigés par le parti démocrate qui ont annoncé des mesures identiques depuis lundi, comme la Californie, le New Jersey, ou encore le Connecticut.

Le port du masque est un marqueur politique très fort aux États-Unis, où l'obligation de se couvrir le visage est considérée comme une entorse aux libertés individuelles par une grande partie de la droite et du parti républicain. Ce dernier est d'ailleurs bien placé pour damer le pion au parti démocrate du président Joe Biden au cours d'élections législatives en novembre qui renouvelleront une partie du Congrès à Washington.

Le port du masque n'a jamais été imposé dans les grands États dirigés par des gouverneurs républicains comme la Floride ou le Texas.

Les contaminations quotidiennes aux États-Unis sont en chute libre avec un peu moins de 250 000 cas par jour en moyenne sur sept jours glissants, selon les autorités sanitaires. Loin du pic de 800 000 cas atteint mi-janvier.

Le pays a toutefois franchi le 4 février la barre des 900 000 morts de la COVID-19 en près de deux ans, selon l'université Johns Hopkins. Le seuil des 800 000 décès avait été passé mi-décembre.

