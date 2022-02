Maîtrise du français: le coup de barre n’a pas été donné, rétorquent des enseignants

Contrairement à ce qu’affirme le gouvernement Legault, l’Association québécoise des professeur-e-s de français considère qu’il reste plusieurs gestes à poser pour améliorer la maîtrise du français sur les bancs d’école, puisque «le coup de barre» n’a pas été donné.

• À lire aussi: Roberge dit avoir agi pour améliorer le français chez les élèves

«Le coup de barre, les enseignants l’ont plutôt reçu dans le front à plusieurs reprises depuis les dernières années, en raison de plusieurs manques à gagner dans leurs conditions de travail», lance sa présidente, Katya Pelletier.

Cette dernière tenait à réagir aux propos du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, qui estime avoir donné «le coup de barre nécessaire» pour permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences en français, avec la mise en place de diverses mesures d’aide dont les impacts se feront sentir dans les prochaines années.

Le ministre a tenu ces propos à la suite d’un dossier publié par Le Journal récemment qui présentait des solutions pour améliorer le français sur les bancs d’école, alors que 40% des élèves québécois échouent en orthographe à la fin du secondaire.

Or les déclarations du ministre Roberge ont suscité de vives réactions dans les rangs des enseignants membres de l’AQPF, qui voient les choses tout autrement sur le terrain.

«Les enseignants, on le sait, sont dans des conditions déplorables présentement et on ne peut pas mettre ça uniquement sur le dos de la COVID. Les problématiques qui sont là l’étaient bien avant la pandémie», explique Mme Pelletier, qui fait notamment référence aux répercussions engendrées la pénurie de personnel dans le réseau scolaire.

L’APPF reconnaît que des bonifications ont été faites dans la formation continue, de même que dans le financement rattaché à l’embauche de professionnels et à l’achat de livres. Mais ce n’est pas suffisant, indique sa présidente.

«C’est le début d’un processus, ça ne va pas tout régler», affirme Katya Pelletier.

La formation continue est maintenant obligatoire, mais les enseignants n’ont aucune obligation de se perfectionner en français. Des sommes supplémentaires sont disponibles pour embaucher davantage d’orthopédagogues ou d’orthophonistes dans le réseau scolaire, mais plusieurs postes sont vacants en raison de la pénurie de main-d’œuvre. Les profs ont accès à davantage de livres, mais encore faut-il qu’ils soient mieux formés pour bien les utiliser en classe.

«Oui, il y a les budgets, mais il faut faire plus», ajoute-t-elle.

Pour y arriver, l’AQPF réclame d’abord un état des lieux afin de bien cerner les difficultés des élèves et les besoins des enseignants, ce qui permettra de mieux intervenir grâce à des orientations claires.

Cette mise au point s’avère d’autant plus nécessaire avec les multiples chambardements entraînés par la pandémie, ajoute Mme Pelletier.

La pénurie de professionnels dans le réseau scolaire, qui existe depuis plusieurs années, est un autre défi important. «Ce n’est pas tout de mettre de l’argent, il faut aussi mettre les mesures en place, affirme la présidente de l’AQPF. Il n’y en a pas de personnel présentement. On a besoin d’orthopédagogues et d’orthophonistes, c’est criant.»