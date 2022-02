Martin St-Louis, l’homme de confiance

MONTRÉAL | Martin St-Louis a connu une carrière phénoménale comme joueur. Jamais repêché, il a fini par gagner sa place au Temple de la renommée avec une bague de la Coupe Stanley (2004), plus de 1000 points (1036) et plus de 1100 matchs (1134).

Âgé de 46 ans, St-Louis se lancera maintenant dans une seconde carrière. Et le défi sera titanesque. L’ancien ailier a hérité du poste d’entraîneur en chef du Canadien après le congédiement de Dominique Ducharme.

St-Louis se retrouvera dans la gueule du loup sans une grande expérience du métier d’entraîneur, à tout de moins dans la LNH. Il a déjà servi en 2019 de conseiller à John Tortorella pour le jeu en supériorité numérique avec les Blue Jackets de Columbus.

Kent Hughes, le directeur général du Tricolore, avait dit qu’il rechercherait un entraîneur des temps modernes, un bon communicateur. S’il avait offert un vote de confiance à Ducharme, tout comme Gorton l’avait fait récemment, le nouveau DG a choisi d’y aller d’une nouvelle voix.

Comme Brind’Amour

En St-Louis, Hughes a également opté pour un entraîneur dans le moule de Rod Brind’Amour des Hurricanes de la Caroline. Lors de récentes entrevues, Hughes avait dit qu’il était en amour avec la façon de travailler de Brind’Amour.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Martin au sein de l'organisation du Canadien, a réagi Kent Hughes dans un communiqué. Nous ajoutons non seulement une excellente tête de hockey, mais nous amenons en Martin un gagnant respecté et un homme dont les qualités de compétiteur sont reconnues par tous ceux qui ont croisé sa route. »

St-Louis n’a pas paraphé un contrat à long terme avec le CH. Il assumera les fonctions d’entraîneur en chef sur une base intérimaire. À la fin de l’année, Jeff Gorton, Hughes et St-Louis rediscuteront des plans futurs.

Plusieurs liens

Il y a plusieurs chemins qui unissent St-Louis aux deux patrons hockey du CH.

À sa dernière saison dans la LNH avec les Rangers de New York en 2014-2015, St-Louis a bien connu Gorton qui occupait à cette époque un rôle de DG adjoint à Glen Sather.

Le fils de Martin, Riley, porte les couleurs des Huskies de Northeastern dans la NCAA. Il s’agit de l’équipe de Jordan Harris et Jayden Struble, deux espoirs du CH, mais également la même formation que Jack Hughes, le garçon de Kent. Jack est l’un des beaux espoirs pour le repêchage de 2022.

Au Connecticut, St-Louis a également dirigé Jack Gorton, l’un des fils de Jeff, pour les Rangers junior de Mid-Fairfield.

